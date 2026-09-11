Studenti più sicuri, tornano i nonni vigili 

Al via la manifestazione d’interesse per formare la nuova squadra di nonni vigili in città. Un progetto educativo intergenerazionale attivo da alcuni anni nell’ambito del Plus con la regia delle Politiche sociali - con la collaborazione dei settori di Polizia locale, Viabilità e Pubblica istruzione – per la tutela dei bambini attraverso la vigilanza e la custodia educativa fuori dalle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per presentare le domande c’è tempo sino al 23 settembre, poi partirà la formazione dei candidati selezionati: fra i requisiti richiesti, oltre alla pensione, c’è la disponibilità a raggiungere le sedi delle scuole di tutto il territorio comunale, e a frequentare le attività formative previste. L’iniziativa, gestita da Liberitutti, «intende promuovere l’invecchiamento attivo, la partecipazione alla vita della comunità, la cittadinanza attiva e la solidarietà intergenerazionale».

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