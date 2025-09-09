Studenti pendolari sul piede di guerra 

Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole, e anche quest’anno, con la tratta della metropolitana ancora chiusa, torneranno i disagi legati al trasporto per centinaia di studenti monserratini che frequentano le lezioni negli istituti cagliaritani.

Una preoccupazione che spinge diversi genitori a chiedere al Comune di interloquire con gli organi preposti per potenziare almeno le corse degli autobus. «Il nuovo anno scolastico è alle porte e i nostri ragazzi avranno quanto prima necessità del trasporto pubblico, essendo venuto meno il servizio che svolgeva la metropolitana tra Monserrato e i centri scolastici di Cagliari», sostiene Carlo Grimaldi. «Ci auguriamo che l’amministrazione comunale abbia fatto potenziare i trasporti: è fondamentale che i giovani non arrivino a scuola tra mille disagi, perché non sarebbero nella miglior condizione per apprendere». Il sindaco Tomaso Locci chiarisce che ha «più volte manifestato le criticità e i problemi arrecati a Monserrato dall’assenza della metro, con la maggior presenza di bus che ha fortemente danneggiato le nostre strade. I responsabili Arst ci hanno garantito che la metropolitana sarà riaperta a breve, per la nostra città è un servizio importantissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA