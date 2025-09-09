VaiOnline
Monserrato.
10 settembre 2025 alle 00:24

Studenti pendolari sul piede di guerra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole, e anche quest’anno, con la tratta della metropolitana ancora chiusa, torneranno i disagi legati al trasporto per centinaia di studenti monserratini che frequentano le lezioni negli istituti cagliaritani.

Una preoccupazione che spinge diversi genitori a chiedere al Comune di interloquire con gli organi preposti per potenziare almeno le corse degli autobus. «Il nuovo anno scolastico è alle porte e i nostri ragazzi avranno quanto prima necessità del trasporto pubblico, essendo venuto meno il servizio che svolgeva la metropolitana tra Monserrato e i centri scolastici di Cagliari», sostiene Carlo Grimaldi. «Ci auguriamo che l’amministrazione comunale abbia fatto potenziare i trasporti: è fondamentale che i giovani non arrivino a scuola tra mille disagi, perché non sarebbero nella miglior condizione per apprendere». Il sindaco Tomaso Locci chiarisce che ha «più volte manifestato le criticità e i problemi arrecati a Monserrato dall’assenza della metro, con la maggior presenza di bus che ha fortemente danneggiato le nostre strade. I responsabili Arst ci hanno garantito che la metropolitana sarà riaperta a breve, per la nostra città è un servizio importantissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 