Guspini.
27 febbraio 2026 alle 00:41

Studenti nell’archivio scovano un registro degli asini del paese 

Gli alunni della classe terza L dell’Istituto “Buonarroti-Volta” hanno aperto le pagine degli archivi storici dei comuni di Pabillonis, San Gavino e Guspini per svolgere delle ricerche particolari. Qualche giorno fa, a Guspini i ragazzi hanno presentato uno studio sull’anagrafe asinina del 1930. Utilizzati anche come mezzo di trasporto, gli asini impiegati nella miniera di Montevecchio e in paese potevano essere abilitati e arruolati dal Comando Militare della Sardegna in caso di guerra, e dovevano essere quindi registrati. Dalle ricerche, erano presenti 56 asini per 46 proprietari.

Fatto curioso, la società mineraria di Montevecchio ne dichiarò 5, mentre la contessa Giulia Tomasini di Sa Zeppara, proprietaria terriera, solo uno: «Forse qualche asino era sfuggito alla registrazione perché la sopravvivenza di molte famiglie dipendeva da questo animale», spiega Alessandro Cocco, colpito dal fatto che l’Archivio storico comunale di Guspini custodisca ancora queste liste. «Sino al primo dopoguerra – spiega Marco Serpi -, gli asini erano molto importanti per la sussistenza economica delle famiglie. Sempre nel 1930, il Comune di Guspini dovette redigere anche la lista dei buoi e dei carri, con i loro proprietari, da requisire per operazioni belliche». «Da questo lavoro di ricerca», afferma Alessio Lampis, «è nato un libretto che vorremmo presentare nei comuni del Medio Campidano». Elisa Concas conclude sostenendo che con queste ricerche si sia «valorizzato il ricco patrimonio documentario, spesso trascurato, dei comuni». (g. g. s.)

