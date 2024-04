Studenti nella base navale della Finanza 

Hanno visitato le unità navali, assistito a dimostrazioni pratiche di immersioni e dell’utilizzo del tecnologico drone “colibrì”, oltre a seguire degli approfondimenti sulla gestione della flotta navale. Cento studenti dell’istituto Buccari-Marconi, accompagnati da dieci insegnanti, hanno trascorso ieri, nel reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza della Sardegna, la Giornata del mare e della cultura marinaresca.

Si tratta della conclusione del percorso di educazione alla legalità economico finanziaria in ambiente marittimo che si è svolto nell’aula magna dell’istituto: i militari del reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle hanno così organizzato per i giovani studenti una giornata nella base cagliaritana. Prima c’è stata la cerimonia dell’alzabandiera e il discorso del comandante del reparto operativo aeronavale, Francesco Corcelli. Poi ci sono state le dimostrazioni: visite a bordo di un guardacoste d’altura, di uno costiero e delle due velocissime vedette di recente costruzione. I militari del nucleo sommozzatori hanno effettuato delle immersioni per il recupero dal fondale di oggetti di grandi dimensioni. Si è alzato in volo il drone colibrì per monitorare i territori soprattutto nelle zone difficilmente accessibili. L’iniziativa si ripeterà con gli studenti di altre scuole. (m. v.)

