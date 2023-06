Studenti, l’Ersu acquisirà nuovi immobili 

I nuovi fondi per l’edilizia universitaria, i tempi lunghi per la spesa dei finanziamenti già ottenuti, le borse di studio, l’incremento dei trasporti pubblici verso il nuovo campus di viale La Plaia.

Dopo i confronti a distanza, tra gli studenti e il presidente dell’Ersu Cosimo Ghiani arriva quello pubblico, organizzato dall'associazione universitaria Unicaralis. Tra gli argomenti affrontati la notizia, giunta la scorsa settimana, del blocco del secondo lotto della casa dello studente di viale La Plaia da parte della soprintendenza. Vincolo legato alla presenza del “Nuovo Silos” dell'ex Sem, dichiarato immobile di interesse culturale storico-artistico e che, per il momento, impone lo stop ai lavori: l'Ersu avrebbe però presentato ricorso al Tar, come spiega il presidente Ghiani.

Il nuovo campus

Arrivano anche ulteriori chiarimenti sul primo lotto della casa di viale La Plaia: gli universitari avevano infatti lamentato l'assenza di una mensa, nonché i disagi legati alla posizione del campus, sito in una zona poco illuminata e poco collegata con i poli universitari. «Sarà adibita una zona per la consegna dei pasti, fino all'apertura della mensa prevista col secondo lotto», ha spiegato Ghiani. «Inoltre, un progetto comunale prevede il rifacimento di illuminazione, marciapiedi e altre opere di urbanizzazione. Riguardo ai trasporti, abbiamo già avuto un confronto col direttore del Ctm Bruno Useli per incrementare le linee bus dedicate agli studenti».

La Plaia e i nuovi immobili

Una zona che, secondo le previsioni illustrate dal presidente, diventerà in futuro tutt'altro che isolata: il progetto della casa dello studente si inserirebbe infatti in un piano più ampio dell'Università che prevede l'acquisizione di fondi ora di proprietà delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione di un nuovo polo universitario.

Proprio la costruzione da zero del nuovo campus aveva suscitato ulteriori perplessità da parte degli universitari, che chiedono di investire le risorse disponibili per ristrutturare immobili inutilizzati. «L’Ersu ha richiesto i fondi del Pnrr per il rifacimento degli immobili universitari, nei prossimi giorni è prevista una riunione del cda proprio per decidere sugli edifici da acquisire. Accetteremo solo le strutture utili agli studenti, vicini alle università e accessibili: probabilmente uno degli immobili sarà per l'appunto all'interno del polo universitario».

All’incontro hanno partecipato anche il rappresentante degli studenti all'Ersu Francesco Stochino e il membro del cda Andrea Palmas, oltre che degli studenti e delle studentesse che hanno esposto i problemi riscontrati soprattutto nelle case dello studente e nelle mense universitarie. Per Palmas, «è la mancanza di risorse a frenare i progetti dell'ente per il diritto allo studio volti ad aumentare i posti alloggio disponibili: «Ci sarebbero a disposizione 22,5 milioni da fondi regionali per il rifacimento di nuovi alloggi ma l'immobilismo della politica non ci permette di andare avanti. Abbiamo interpellato anche il rettore perché intervenga al fine di sollecitare l'assegnazione delle risorse». Prevista invece per il 2026 la fine dei lavori nella casa dello studente di via Montesanto.

RIPRODUZIONE RISERVATA