Studenti, l’alloggio è un sogno 

Poche case e spesso mal messe, affitti in nero ed elevati, discriminazioni razziali e offerte riservate alle studentesse. L’anno accademico è alle porte e, puntuale come una cambiale, si ripresenta il problema degli alloggi per gli studenti fuorisede, una giungla piena di insidie. Altro che città universitaria che potrebbe attrarre ragazzi da tutto il mondo, i 300 posti letto offerti dal nuovo campus dell’Ersu Emilio Lussu sono una goccia nell’oceano composto da 13.000 universitari che per studiare sono costretti a trasferirsi nel capoluogo per poter inseguire il sogno di una laurea. Chi non ce la fa è costretto a cercare un appartamento da dividere con altri come lui, con grandi sacrifici propri e della famiglia che nella maggior parte dei casi si accolla le spese, che possono arrivare anche a oltre 400 euro per una stanza.

L’indagine

A puntare i riflettori sul problema una ricerca compiuta dall’Unione degli universitari, dalla Cgil e dal Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia) che fotografa le gravi difficoltà degli studenti fuorisede in città. Un questionario al quale ha risposto un campione di 200 studenti. «Dalle prime risposte emerge una situazione critica», afferma Marco Cuccu, responsabile regionale del Sunia. «Il 35,9% di coloro che studiano all’Università di Cagliari denunciano un’elevata difficoltà nel trovare un alloggio. I problemi più ricorrenti sono la carenza di camere, le condizioni poco dignitose degli appartamenti e i costi elevati. Ma pesano anche le truffe, le discriminazioni razziali e gli annunci riservati alle studentesse che vengono segnalate rispettivamente dal 23%, dal 25% e dal 13% delle risposte. E anche quando l’alloggio si trova - precisa Cuccu - non sempre soddisfa le esigenze degli studenti. Solo il 35% si dichiara soddisfatto, mentre il 24% non lo è e infatti il 39% vuole cambiare alloggio».

I grandi sacrifici

Per chi viene da fuori studiare a Cagliari vuol dire sopportare grandi sacrifici, soprattutto economici. «Il 72% dei fuorisede segnala di essere in seria difficoltà coprire tutti i costi collegati all’alloggio. Oltre all’affitto, infatti, bisogna pagare le spese condominiali e le bollette che possono arrivare a pesare anche 100 euro al mese. Così, il 24% degli studenti deve prendere una camera doppia, mentre il 42% dichiara di aver svolto una qualche attività lavorativa durante il percorso di studio. Quasi la metà degli studenti, poi, è pronta ad accettare un affitto in nero, una condizione che sembra riguardare quasi il 9% degli studenti che hanno risposto al questionario», denuncia Matteo Pisu, coordinatore di Unicaralis.

Patrimonio inutilizzato

Per invertire la rotta la soluzione è semplice, ma è necessaria una forte volontà politica. «Ospedali dismessi, caserme in disuso e scuole inutilizzate andrebbero ristrutturati e messi a disposizione degli studenti», aggiunge Cuccu. Determinante sarebbe anche un’adeguata politica fiscale. «Chiediamo di rivedere le agevolazioni per spingere il mercato verso il canone concordato, rifinanziando il fondo per la morosità incolpevole e per gli aiuti ai fuorisede», aggiunge Giorgio Pintus, segretario della Camera del lavoro.

Dichiarazione di guerra

L’Udu e UniCaralis sono pronti alla mobilitazione. «A fronte dell’indifferenza del Governo, non staremo zitti. Siamo pronti a tornare in piazza anche a Cagliari, già a partire da settembre, manifestando il nostro dissenso e avanzando una serie di proposte per affrontare il caro studio e l’emergenza abitativa», conclude Pisu. Sindacati e studenti annunciano un autunno caldo, in vista di una legge di bilancio che dovrà trovare delle risposte alle loro richieste.

