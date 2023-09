Studenti, l’affitto è sempre più caro 

Oltre 26 mila studenti universitari, dei quali 13 mila fuori sede. Sono pochi quelli fortunati e meritevoli che riescono a usufruire di un posto letto nelle case dello studente dell’Ersu o di un contributo per il fitto casa. Per gli altri, nell’imminente inizio del nuovo anno accademico, scatta la corsa a un appartamento. Una lotta senza esclusione di colpi per accaparrarsi una stanza, spesso in condizioni disastrose e condivisa con altri ragazzi, a prezzi che ormai hanno raggiunto livelli insostenibili. Il capoluogo, che potrebbe essere una fabbrica della cultura in grado di attrarre migliaia di giovani anche stranieri, si vede penalizzato: molti, a parità di spesa, preferiscono andare in città con università che offrono un’offerta formativa più ampia.

Caccia disperata

Matteo Pisu, al 4° anno di Giurisprudenza, è il coordinatore di Unicaralis. «Quest’anno la situazione è diventata inaccettabile, trovare una casa in affitto per studenti è praticamente impossibile. Già da luglio erano introvabili e le poche sul mercato avevano prezzi folli». Quali sono le zone più costose? «L’affitto medio è aumentato talmente tanto che le stanze che prima costavano 300 euro al mese adesso vanno sui 400 euro. Le zone meno care sono sempre Is Mirrionie e San Michele, dove non si spendono meno di 300 euro a stanza. Ci sono quartieri più rinomati come San Benedetto dove non si spendono meno di 400 euro. Mi hanno raccontato anche di stanze affittate a 500 euro, ma per fortuna sono ancora situazioni rare che riguardano famiglie con capacità di spesa più ampia». In alcuni casi le condizioni degli appartamenti lasciano a desiderare. «Capita, e questo si riflette sulle spese, perché avendo una classe energetica bassa le bollette sono salate». Ci sono poi i proprietari che sono molto cauti e diffidenti prima di dare in affitto le case. «Per noi ragazzi è un problema aggiuntivo, perché le rare abitazioni disponibili nel capoluogo vengono date preferibilmente a studentesse».

Calmierare i prezzi

Alessandro Mocci coordinatore di Reset Unica, studia Ingegneria biomedica. «Sulle case per gli studenti è scattata una terribile speculazione. Non è sostenibile pagare così tanto per “buchi” dove ti affittano uno sgabuzzino al costo di una stanza». C’è una soluzione per abbattere le spese di locazione? «Si potrebbe fare come in altre città d’Italia, dove è stato creato un tavolo tra privati, università e istituzioni per calmierare i prezzi e fissare tetti massimi».

Le preferenze

Affittare una casa agli studenti diventa una scelta secondaria, di ripiego. «I proprietari preferiscono trasformare le abitazioni in “affittacamere”», afferma Roberto Uda, di Cagliari Immobiliare. «Con i turisti non c’è alcun pericolo che gli appartamenti vengano occupati e il guadagno è doppio rispetto agli studenti, che inoltre creano problemi. Solo le case vecchie e non ristrutturate vengono affittate a fuori sede o famiglie. Gli affitti per lunghi periodi sono introvabili e quello che c’è si prende al volo a qualsiasi cifra». I conti parlano chiaro. «Se un immobile con tre stanze viene affittato a 900 euro ai ragazzi, le stesse potrebbero fruttare il doppio se vendute a 60 euro al giorno a vacanzieri».

Sulla stessa linea Andrea Olla, di Tecnoscasa Bonaria. «Nel centro storico le case sono bilocali o trilocali, non adatti a studenti. I proprietari, poi, preferiscono affitti brevi, come nel caso di b&b e affittacamere».

