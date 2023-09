Studenti incivili, altolà del preside 

Lanciano bottigliette vuote e cartacce fuori dalla finestra, convertendo l’area esterna in un’oasi indecorosa. Con la ripresa dell’anno scolastico riemergono casi di inciviltà all’Alberghiero. Una minoranza di ragazzi indisciplinati che getta via i rifiuti lascia le aule sporche al termine delle lezioni. Condizione che si ripete anche quest’anno e che il dirigente dello Ianas, Nanni Usai, vuole soffocare sul nascere. Tanto che ha diffuso una circolare in cui annuncia provvedimenti nei confronti della scolaresca nel caso gli episodi dovessero ripetersi. Una sorta di cartellino giallo che il dirigente ha sventolato davanti agli studenti. «Sono stati segnalati numerosi episodi di violazione dei regolamenti interni per cui è opportuno richiamare tutti al rispetto rigoroso degli stessi. In particolare ci sono state diverse segnalazioni sulla pulizia delle aule, che vengono lasciate spesso sporche dagli alunni a fine mattinata, e al continuo lancio di oggetti dalle finestre», ha spiegato Usai. L’avviso è in calce alla circolare: «Il reiterare di questi comportamenti verrà sanzionato come da regolamento». È cura del personale vigilare e segnalare all’ufficio di presidenza eventuali nuovi analoghi episodi per gli opportuni provvedimenti». Il dirigente richiama all’ordine anche sulla logistica: «I ragazzi devono uscire passando per l’ingresso principale perché nella sede centrale molti, provenienti dai laboratori di cucina e dai piani superiori, escono dal retro utilizzando lo stradello vicino alla ferrovia. Ciò crea seri problemi nella gestione di alunni più fragili, attesi all’uscita principale».

