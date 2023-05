Studenti in tenda contro il caro affitti 

«Senza casa, senza futuro». Con lo slogan lanciato dall'Unione degli universitari approda anche a Cagliari – dopo Milano e Roma – la mobilitazione contro il caro affitti. Ieri gli studenti dell'associazione Unicaralis, seguendo il gesto di Ilaria Lamera, universitaria del Politecnico di Milano, hanno installato una tenda davanti all'ingresso del Campus Aresu in segno di protesta.

La Sardegna

«In città il problema dei servizi abitativi non è nuovo: le case dello studente sono passate da cinque a due e i fuori sede sono costretti a cercare stanze altrove», denuncia il coordinatore di Unicaralis, Matteo Pisu. In Sardegna i territori in cui si registrano gli affitti più cari sono la provincia di Sassari e il comune di Cagliari: qui nel 2022 l’aumento dei prezzi è stato del 18,6%. Costi che risultano insostenibili per gli studenti, la cui unica entrata è spesso rappresentata dalle borse di studio. Molti sono dunque obbligati a trovare un lavoro, sottraendo tempo allo studio: «Numerosi colleghi sono fuori corso perché la loro carriera ha subito rallentamenti dovuti a motivazioni lavorative», continua Pisu che si scaglia anche contro la gestione inadeguata dell'Ersu e l'immobilismo della politica.

Mobilitazione nazionale

La protesta si inserisce nell'iniziativa nazionale organizzata dal maggiore sindacato studentesco italiano, l'Udu, per denunciare il problema e chiedere risposte al governo. Attualmente, per 800mila studenti fuori sede, sono solo 40mila i posti letto disponibili, una situazione che mette a rischio il diritto allo studio. I fondi previsti sono passati dai 20 milioni nel 2020 ai 4 milioni del 2023. La ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha annunciato l'istituzione di un gruppo di lavoro interministeriale, che dovrà individuare il costo medio calmierato per ogni posto letto a livello territoriale. Prevista anche una riduzione del 15% sul costo finale.