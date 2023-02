Studenti in sciopero per le aule colabrodo 

Secondo giorno di protesta per alcune classi del Liceo Scientifico “L.Mossa” che ieri mattina hanno disertato le aule a causa di alcune infiltrazioni dalle finestre - per la mancanza di guarnizioni staccate da un atto vandalico - e il malfunzionamento di un termosifone. Lo sciopero, che ha coinvolto sei classi su trentacinque, ha risollevato l’annoso problema della mancanza di aule che costringe gli alunni, caso unico in città, alla dad.

La problematica, già nota, è irrisolta e la Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia Tempio è di nuovo al lavoro. «Avevamo trovato 5 nuove aule ma per un problema burocratico non siamo riusciti ad acquisirle – spiega il sub commissario Pietro Carzedda – a giorni pubblicheremo una ulteriore ricerca di mercato».

Mercoledì la protesta si era svolta nella sede staccata della scuola, presso il Delta Center di Zona Industriale; anche qui un sit-in messo in piedi dagli studenti aveva denunciato freddo e disagi cronici dovuti a perdite dal soffitto e alla mancanza, da tempo, del condizionatore. «Protesta legittima quella degli studenti della sede staccata e che ha accelerato la risoluzione dei problemi – il commento del dirigente Gigi Antolini – mentre non giustifico questa alla sede centrale che mi è parsa pretestuosa. La dad, peraltro, capita una volta ogni 8 settimane, praticamente 4 volte in un anno».

