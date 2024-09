Studenti in prima fila per un mondo più pulito 

Uniti per un pianeta più pulito. Anche quest'anno l'Arbatax Park Resort ha aderito al World Cleanup Day, giornata all'insegna delle buone pratiche ambientali. La struttura da anni promuove azioni ecologicamente responsabili e fa dell’eco sostenibilità il suo vessillo. Non a caso è riconosciuto come miglior eco resort al mondo. Ieri mattina i protagonisti sono stati 55 bambini delle elementari che sono stati accolti e coinvolti in una serie di attività interattive. Staffette educative sulla differenziata, laboratori con creazione di slogan e cartelloni con messaggi in favore dell'ambiente. Entusiasti i piccoli hanno partecipato alla visita guidata della fattoria con i bellissimi animali del parco e al Giardino delle Meraviglie, per scoprire la biodiversità. Durante la mattina l'associazione Vele Corsare insieme a una ventina di volontari hanno ripulito la spiaggia di Porto Frailis, i sub i fondali davanti al resort. Sono 46 i sacchi di rifiuti raccolti, a farla da padrone plastica e mozziconi di sigarette. «Il nostro resort, è impegnato da tempo in politiche attive di sostenibilità ambientale e ha colto l'opportunità di sensibilizzare e coinvolgere non solo i nostri ospiti, ma anche la comunità locale, attraverso il Comune, scuole e associazioni - commenta Paolo Curridori, direttore marketing dell'Arbatax Park - La tutela dell'ambiente è responsabilità di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA