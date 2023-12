Studenti in piazza, scontri con la Polizia 

Roma. Cori, fumogeni, scontri con la polizia, e un messaggio alle Istituzioni: “Il vostro tempo è finito, ora comincia il nostro”. Sono circa 250 gli studenti che hanno dato vita a un corteo di protesta arrivato quasi davanti a Montecitorio, dove ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine.

“Dalle scuole occupate alle strade. Non ci avete ascoltato. Bruciamo tutto”. La mobilitazione al Pantheon era stata preannunciata sui social. Ad organizzarla, il coordinamento autonomo di Roma scuole in Lotta, per protestare contro il silenzio delle istituzioni sulle problematiche degli studenti. Hanno iniziato la marcia scandendo cori e accendendo dei fumogeni per arrivare alla Camera dei deputati. Lì hanno però trovato il cordone schierato dei poliziotti che avevano chiuso l'ingresso di Piazza del Parlamento, presidiata da numerosi agenti in tenuta antisommossa. Dopo il lancio di fumogeni, bottigliette, e azioni di contenimento, la situazione è tornata alla calma.

