Studenti in piazza, sale la tensione 

Torna il rischio tensioni per i cortei previsti oggi a Pisa e a Firenze. Intanto la questura ha trasmesso gli atti al Pm che indaga sulle cariche contro i giovani: i poliziotti che il 23 febbraio erano in servizio si sono auto-identificati.

Ancora niente indagati

Al momento il fascicolo di Pisa – come quello di Firenze per i disordini davanti al consolato Usa dello stesso giorno – è senza indagati: proseguono gli accertamenti in base a video, relazioni di servizio e prime informative mentre alle due procure sono arrivate le denunce delle questure per resistenza a pubblico ufficiale contro quattro manifestanti a Pisa e cinque a Firenze.

«Via il questore»

Oggi pomeriggio gli studenti e lavoratori scendono di nuovo in piazza a Pisa e Firenze, ai cortei aderiscono centri sociali e gruppi antagonisti e il sindacato dei docenti Gilda. Le due manifestazioni saranno per la Palestina, ma anche per criticare l’operato delle forze dell’ordine. Alla questura di Pisa è arrivato ieri il preavviso da parte del Coordinamento degli studenti Medi e sono attesi migliaia di partecipanti. Collettivi studenteschi e antagonisti ribadiranno la richiesta di «dimissioni del questore dopo i fatti di venerdì scorso», quando gli agenti hanno sgomberato la strada colpendo con gli sfollagente i manifestanti.

Il consolato Usa

La comunicazione alla questura indica il percorso attraverso il centro. Partenza dalle 14 in piazza Vittorio Emanuele e itinerario fino a piazza dei Cavalieri, davanti alla Normale. L’accesso a questa piazza di arrivo fu negato otto giorni fa, la polizia caricò i manifestanti valutando che ci fossero obiettivi sensibili della comunità ebraica da tutelare. E oggi a Firenze la manifestazione delle 18, preannunciata da giorni alla questura dai Cobas, passerà nei pressi del consolato Usa. Intanto ieri a Bologna da un corteo di studenti è stata lanciata sulla prefettura della vernice rossa che ha colpito anche un dirigente della Digos.

RIPRODUZIONE RISERVATA