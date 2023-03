Studenti in piazza per gli spazi, in alto mare il nuovo polo 

Megafono alla mano e cartelli in alto, ieri, un folto gruppo di studenti del liceo scientifico Mossa, del liceo classico Gramsci, del liceo artistico musicale De Andrè e dell'Istituto tecnico Deffenu è sceso in piazza, davanti al municipio, per rivendicare il diritto a strutture scolastiche idonee e denunciare l'assenteismo delle istituzioni, in testa la Provincia a cui intendono spedire una lettera (e una delegazione di studenti) per chiedere un cambiamento della situazione in cui versano le loro scuole. Chiedono “Dove sono i nostri spazi?” e denunciano condizioni strutturali delle scuole inadeguate e pericolose e carenze di laboratori, di palestre, di materiali didattici e di aule, che ha costretto gli studenti della sede centrale dello scientifico a una turnazione in Dad per l'intero anno scolastico.

La cronica mancanza di spazi nelle scuole superiori sembrava avviarsi a una soluzione definitiva con la realizzazione del Polo dei licei, annunciato, l'anno scorso, dalle amministrazioni comunale e provinciale, da edificare in un'area individuata in zona Bandinu. Ma stando a quanto riferisce il consigliere regionale pentastellato, Roberto Li Gioi, presente alla protesta, «il terreno in Zona Bandinu è stato scartato per problemi burocratici insormontabili, perdendo più di un anno per la scelta di quell'area che si è rivelata preclusa a un intervento di quel tipo». Adesso, continua Li Gioi, «apprendo dell'assessorato regionale alla Pubblica istruzione che il Comune avrebbe individuato una nuova area nel quartiere Sa Minda Noa e sarebbe pronto a bandire la gara d'appalto per la progettazione del primo lotto dei lavori, di fatto, però, iniziando l'iter da zero».

