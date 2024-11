Studenti in piazza per dire “no” alla violenza sulle donne 

Istituto comprensivo e Liceo Da Vinci in piazza contro la violenza sulle donne. Ieri mattina, piccoli e grandi studenti hanno portato in piazza lavori, pensieri, spunti di riflessione rispetto ad un tema che ha urgenza di stare al centro del dibattito pubblico. Dai cartelloni dei più piccoli, alla musica e alle canzoni, all’arte, ognuno ha portato la sua personale e unica visione del tema per rimarcare il “No” alla violenza sulle donne. L’assessore all’istruzione Sandra Aresu ha accolto la comunità scolastica: «Da anni continuiamo ad organizzare questa iniziativa insieme alle scuole di ogni ordine per sottolineare l’importanza di partire dai più piccoli per far fronte a un problema che non è solo la violenza fisica ma che ha diverse e gravi conseguenze, anche se meno evidenti». Il bilancio è positivo: «Gli insegnanti hanno fatto un lavoro molto intenso che speriamo possa portare frutti. I bambini e i ragazzi hanno la sensibilità e significa che si è lavorato in questi anni. I ragazzi grandi sono stati bravi a coinvolgere i più piccoli». Ha chiuso la giornata l’attore e regista Silvano Vargiu con la lettura “Lo sapevano tutti” tratta da Ferite a morte di Serena Dandini. (p. cam.)

