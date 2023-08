Studenti in missione Europa al lavoro in Spagna e Francia 

L’istituto di istruzione superiore Businco di Jerzu si apre all’Europa con i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro). Un gruppo di 15 studenti dei licei scientifico e linguistico è partito ieri mattina per Salamanca con le docenti Francesca Riccio e Mariella Melis. Il secondo gruppo composto da altri 15 alunni dei licei partirà sabato alla volta di Dublino con i professori Roberto Calcagno e Valerio Mura. Ventuno giorni e novanta ore di esperienza didattica in cui i ragazzi potenzieranno le loro competenze linguistiche e parteciperanno a eventi culturali, visite e attività sul territorio.

Il Businco ha aderito ai progetti del Pon (programma operativo nazionale) attuando queste iniziative di mobilità transnazionale con fondi europei. Un grande lavoro della segreteria e degli uffici della scuola che hanno seguito tutte le pratiche a ridosso delle ferie. I liceali di età compresa tra i 17 e i 18 anni staranno in famiglia. Gli insegnanti stanno dedicando parte delle loro vacanze pur di accompagnarli in questa avventura di formazione. Spagna e Irlanda del Nord le mete che ospiteranno i giovanissimi, entusiasti della partenza. «È un’esperienza finalizzata ad acquisire un importante bagaglio di competenze trasversali – spiega il dirigente scolastico del Businco, Alessandro Bianco – quelle del ventunesimo secolo, la resilienza, le skills».

