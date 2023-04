Studenti in gara nelle sale dell’Alberghiero 

I veri protagonisti sono stati però gli studenti dell’Istituto, che si sono dilettati in una gara di cucina in occasione del “Trofeo Ipsar scuola alberghiera di Villamar”, tenutosi per la seconda volta dopo la prima edizione risalente al 2010, e che da quest’anno sarà considerato un appuntamento annuale per la scuola.

All’istituto professionale Tuveri di Villamar porte aperte per la gara “Maître dell’anno 2023”, che si è svolta in occasione del ventiseiesimo convegno regionale Amira Sardegna, l’associazione maître italiani. Durante la mattinata, i maître professionisti si sono sfidati cucinando agnello igp sardo e verdure del territorio. A giudicarli, una commissione di esperti del settore: Dante Sanna, Piero Cancedda, Salvatore Pilloni, Salvatore Trapanese, Massimo Contini. Primo posto per Giulio Bonora, che accede così di diritto alle semifinali nazionali. A seguire Antonio Italiano, Alessio Meloni e Salvatore Biosa.

La novità

«Gli alunni della scuola hanno fatto da padroni di casa, gestendo l’accoglienza degli ospiti, allestendo e curando la sala bar con prodotti di caffetteria e aperitivi per l’intera giornata, preparando i piatti del buffet servito durante la pausa pranzo, allestendo e curando la sala ristorante – così la dirigente Romina Di Nardi –. L’evento ha sicuramente contribuito a consolidare la collaborazione tra scuola e territorio, rappresentato da aziende e associazioni di categoria».

I premi

Vittoria al femminile per la diciassettenne originaria di Samassi, Melissa Delogu, che ha conquistato il palato dei giudici con le pere flambé al brandy con gocce di cioccolato. Secondo posto per Jaime Piras, mentre al terzo posto si posiziona Marco Erriu. A chiudere la classifica Nicola Sitzia e Samuele Matta. A giudicare i ragazzi, i professionisti Dante Sanna, Mario Luzzoni, Gigi Nicolai, Renato Desini e Paolo Asproni. «È stata una bellissima giornata, grazie alla collaborazione dei docenti Boi, Urso, Fenu e Duraccio, il personale Ata, gli assistenti di laboratorio di sala, cucina e accoglienza, nonché i ragazzi – racconta il docente di sala e vendita Carlo Campus –. Un ringraziamento anche ai maître, all’Amira e al fiduciario regionale Nando Curreli. Abbiamo ottenuto un gran risultato, sia come scuola sia a livello professionale per quanto riguarda i ragazzi, alcuni dei quali partiranno nei prossimi giorni in stage».

Il presidente

«La nostra associazione si occupa della salvaguardia della categoria dei maître e vuole tramandare questa passione agli studenti degli istituti alberghieri – dice il presidente fiduciario dell’Amira Sardegna, Nando Curreli –. Lo scopo è coinvolgere i ragazzi affinché si innamorino ancora di più dei questa professione e diventino futuri ambasciatori del turismo».

