Studenti in difficoltà, idee per l’inclusione 

È stato presentato ieri a Tortolì il progetto Passi, intervento da 890 mila euro per tre anni di attività che mira a promuovere e sostenere l’inclusione e la piena partecipazione alla vita sociale e scolastica di minori in tre diverse aree: Cagliari, Sassari e alta Ogliastra. I centri ogliastrini coinvolti sono Baunei, Tortolì, Triei e Urzulei. Saranno in totale 159 i minori in condizioni di doppio svantaggio che verranno inclusi nel progetto, 57 residenti in Ogliastra: le famiglie verranno indirizzate alla partecipazione attraverso 17 partner operanti nella provincia (tra Comuni, istituti onnicomprensivi, associazioni, centro di ascolto diocesano) sulla base delle condizioni di vulnerabilità, ma chi avrà particolari disabilità o disturbi dell’apprendimento avrà la priorità. Le famiglie potranno contare sulla professionalità di tre diverse equipe disciplinari tra psicologi, educatori, mediatori e altre figure chiave, che accoglieranno i ragazzi e li inseriranno in percorsi personalizzati a seconda delle esigenze. Saranno organizzati in presidi nelle aree di intervento. Tutto l’operato verrà monitorato per migliorare il servizio. Previsti incontri con i genitori per una piena collaborazione. «Il progetto è pensato sulla base di un bando nazionale, nell’ambito del fondo ministeriale per il contrasto alla povertà educativa minorile in Italia - spiega Augusta Cabras, presidente della cooperativa responsabile del progetto “Schema libero” -. Abbiamo coinvolto i soggetti che nel territorio si occupano di infanzia e adolescenza. Contiamo di aumentare il livello di opportunità per i minori e le famiglie».

