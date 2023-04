Studenti e turisti connessi a internet 

Servizio internet illimitato in tutte le scuole elementari e medie della città e servizio wi-fi gratuito dedicato a turisti e cittadini che decidono di scoprire il centro cittadino. Un doppio prezioso intervento che l’amministrazione comunale di Carbonia sta attivando in queste settimane alla luce di tanti nuovi progetti che sarebbero irrealizzabili senza un valido supporto informatico.

Le scuole

«L’emergenza Covid ha mostrato in maniera chiara quanto complicato fosse gestire un servizio di didattica a distanza senza un adeguata rete di supporto. - spiega Katia Puddu, assessora alla Transizione digitale – Un sopralluogo nelle quindici scuole cittadine che dipendono dalla nostra amministrazione ha mostrato tutte le criticità con cui si lavorava e abbiamo deciso di trovare una soluzione». Si tratta delle scuole primarie e secondarie di Cortoghiana e Bacu Abis e di via Mazzini, della secondaria Pascoli (via Balilla), della secondaria di primo grado Don Milani (via Dalmazia), delle scuole dell’infanzia di Cortoghiana e Barbusi, e di quelle di via Dalmazia, via Santa Caterina e via Liguria, delle primarie di Is Meis e Serbariu, dell’istituto comprensivo Satta nella scuola primaria di Is Gannaus, della media Satta di via della Vittoria e della primaria di via Roma: «Nessuna di queste quindici scuole, sparse in ogni angolo della città e delle frazioni, era dotata di connessione in fibra ottica – spiega l'assessora – così abbiamo decido di rivolgerci al gestore locale Medianet, che ci garantirà il servizio di fibra e l’assistenza in tempo reale su tutto il territorio comunale, la fornitura delle linee telefoniche e l'attivazione di una serie di servizi aggiuntivi. Il tutto con un risparmio notevole annuo di quasi cinquemila euro rispetto al passato». Nella delibera appena approvata si parla infatti di una spesa mensile di circa 80 euro per scuola, pari a circa 1.200 euro all'anno per minuti illimitati e non “a consumo”.

Il centro

All’interno della stessa offerta l’amministrazione ha potuto inserire un secondo servizio prezioso che, presto, si cercherà di esportare in tutti i siti strategici della città: «Si parte da piazza Roma e dal teatro Centrale - spiega Katia Puddu – l’intera area sarà dotata di un servizio wi-fi free (libero) al quale potrà connettersi chiunque si trovi nella zona coperta. Si tratta di un servizio destinato ai turisti ma anche e soprattutto ai nostri giovani e alle famiglie che vorranno riscoprire il centro come luogo di aggregazione. Con qualsiasi dispositivo, ovvero smartphone, tablet o laptop, la connessione sarà attiva in pochi semplici passaggi senza la necessità di compilare alcun form di registrazione alla rete che si chiamerà “CarboniaWifiFREE” e per la quale non servirà alcuna password. Utilizzare app dedicate alla città ma anche fare una ricerca sulla nostra storia o su quasiasi altro tema sarà semplicissimo».