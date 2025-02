Studenti e sportivi premiati dal Comune 

Sportivi e studenti meritevoli nel 2024. In Consiglio comunale il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, ha premiato con una pergamena le associazioni, gli atleti e gli studenti che si sono distinti raggiungendo traguardi importanti a livello regionale, nazionale e internazionale. «La nostra amministrazione – ha detto Zucca – è lieta di portare i propri complimenti ai ragazzi che, nell’anno appena passato, sono riusciti ad ottenere dei risultati eccellenti. Sono l’esempio di quanto con dedizione, impegno, determinazione, talento e amore per quello che fanno possono salire sul podio. Un grazie doveroso a tutti i genitori che spesso con sacrifici consentono una crescita in armonia».

Matteo Marras, neo laureato in Relazioni Internazionali, ha vinto la sesta edizione del premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, bandito dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. A Christian Atzori è andato il titolo di campione regionale Indoor nei 60 metri. L’associazione Archery Team, presidente Manuela Aru, è tornata a casa con ori, argenti e bronzi in diversi ai campionati italiani di Tiro con l’arco. Il gruppo di ballerini “Movimento Danza” guidato da Fabrizio Buonifacio, ha conquistato la giuria del Royal Albert hall in Inghilterra. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA