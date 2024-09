Studenti e pensionati a scuola di recitazione 

Arte e tecnica: sono queste le parole d'ordine della Compagnia Teatrale della Pro Loco di Iglesias, che in seguito al successo ottenuto poche settimane fa, apre la nuova stagione teatrale in città con nuovi corsi e ambiziosi progetti da realizzare. Una polifonia di linguaggi per raccontare, dietro le quinte, le storie di tante persone, unite dalla grande passione per il teatro. Le persone iscritte ai corsi di recitazione sono in aumento e questo amore per il teatro coinvolge appassionati di ogni età, che svolgono molteplici mestieri.

Il regista

«Abbiamo avuto un maggiore numero di iscritti – spiega Luigi Pusceddu, attore e regista della Compagnia Teatrale – e con l'autunno ormai alle porte, iniziamo a lavorare sulla parte tecnica della formazione come, per esempio, il linguaggio del corpo, gli esercizi scenici, la giusta respirazione. Da noi arrivano persone diverse dai più piccoli ai più grandi, che svolgono diversi mestieri nella vita ma che amano lavorare nel teatro. Formiamo un gruppo affiatato capace di mettersi in gioco e cogliere le sfide». Fra i più giovani, Nicole Murru, 14 anni, studentessa del liceo artistico. Insieme alla mamma Francesca Cabitza ha deciso di frequentare il corso di recitazione. «Ho sempre avuto molto interesse per la recitazione – racconta Nicole – mi sono appassionata seguendo serie tv e film, mi affascina il modo in cui gli attori riescono a cambiare ruoli e personalità».

In scena

Una sfida non soltanto sul palcoscenico, ma anche dietro le quinte, come racconta Giorgia Pinna, 28 anni, pedagogista: «Ho iniziato per abbattere tutte quelle insicurezze e i limiti che vivono ogni giorno, dentro di me. È fondamentale avere sicurezza del proprio corpo, superare le barriere mentali. Il teatro aiuta tantissimo ed è parte della mia vita». Una parola, un gesto, la grazia del ritmo della recitazione per vivere l'emozione della prima volta sul palcoscenico, come spiega Annamaria Salaris, 74 anni, pensionata di Iglesias. «Non ho aspirazioni di alcun genere, frequento il corso di recitazione per tanti motivi – dichiara Annamaria – come la curiosità, il desiderio di mettermi alla prova, di imparare qualcosa di nuovo, di esercitare la memoria. Mi piace fare parte di un gruppo di persone anche molto giovani, senza sentirmi fuori posto. Alla mia età ritengo che sia più che mai importante intraprendere attività stimolanti per non arrendersi alla vecchiaia». La compagnia teatrale coltiva già grandi ambizioni per la prossima stagione estiva,quando andrà in scena l' Amleto di Shakespeare.

