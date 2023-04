Studenti e impiegati dell’Enel ripuliscono le spiagge 

Mattinata all’aria aperta e all’insegna del rispetto della natura per gli studenti del Giua e del Martini che, armati di buste, guanti e pinze, insieme a Legambiente, si sono ritrovati nella spiaggia di Calamosca per ripulirla da ogni genere di rifiuto.

«Questa iniziativa fa parte di “Spiagge e fondali puliti” in cui affrontiamo la tematica dei danni ambientali subiti dalle spiagge e dal mare a causa della maleducazione – ha spiegato il presidente di Legambiente Cagliari, Ahmed Naciri -. Siamo soddisfatti perché i ragazzi sono più sensibili degli adulti sulle tematiche ambientali: questo ci dà speranza e forza. Si faranno altre iniziative per sensibilizzare sulla cura della nostra città. I cambiamenti climatici sono sempre più frequenti e disastrosi. I dati dicono che tra ottant’anni lo stagno di Santa Gilla non ci sarà più, a causa dell’innalzamento del mare».

Soddisfatto Pietro Utzeri, della 3° I del Giua: «Salvaguardare l’ambiente è importante. Se nessuno smuove le acque, i cambiamenti climatici faranno danni sempre maggiori all’ecosistema».

Rossella Carcangiu della 3°O del Martini ricorda un appuntamento importante: «Siamo qui per un progetto di educazione ambientale che si ricollega alla Giornata per la Terra del 22 aprile. Vogliamo migliorare l’ambiente di Calamosca e rendere omaggio alla natura».

Il docente di Scienze Naturali, Ferdinando Melis, aggiunge: «Questo è l’atto finale di una serie di attività condotte durante l’anno scolastico grazie a Legambiente nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla salvaguardia e protezione dell’ambiente», sono le sue parole.