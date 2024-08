Studenti e caro affitti, anche 500 euro per la stanza singola 

Il nuovo anno accademico è ormai alle porte e inizia la caccia disperata degli studenti fuori sede di un appartamento da affittare, una stanza o un tetto dove poter studiare.

Un’odissea piena di imprevisti, incertezze e compromessi, fatti di pagamenti in nero e condizioni degli edifici al limite dell’abitabilità. I prezzi di locazione sono sempre più alti, anche perché i proprietari preferiscono destinare le loro case a b&b o altre attività più redditizie e meno rischiose. I posti alloggio a disposizione dall’Ersu sono una goccia in un oceano.

La migrazione

Niccolò Dessì, 22 anni di Villacidro, studente in Economia, è un rappresentante di Reset Unica. «Il problema degli alloggi per gli studenti fuori sede sta peggiorando con gli anni. Il costo di una stanza, non sempre in buone condizioni, può arrivare a 500 euro al mese».

Cifre che pochi possono permettersi. «Molti sono costretti a fare i pendolari o a cercare un posto letto nei centri dell’area metropolitana o a condividere una stanza o un letto con un altro studente». Allontanarsi dal capoluogo non sempre è sufficiente. «Anche a Selargius, Quartucciu, Quartu o Monserrato le spese per l’affitto stanno lievitando».

Alessio Arriu, di Guspini, studia Relazioni internazionali ed è un rappresentante dell’associazione studentesca Unicaralis. «È una situazione che si presenta dall’anno del Covid. Ci siamo mossi in anticipo ottenendo un incontro con la Regione. A settembre chiederemo alla nuova Giunta di Cagliari di trovare una soluzione per calmierare i prezzi e ottenere nuovi posti letto».

Ospedali dismessi, caserme in disuso e scuole inutilizzate andrebbero ristrutturati e messi a disposizione degli studenti.

Lo scenario

Su 5 Case dello studente, solo il Campus è in funzione. In pratica i posti alloggio a disposizione degli universitari fuori sede sono appena 238. «Sono pochi», ammette sconsolato Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ersu. «Però garantiamo le borse di studio per i contributi del “Fitto casa” a circa 9.500 studenti». Altri 180 posti potrebbero essere disponibili entro l’anno. «In via Biasi sono in fase di conclusione i lavori di ristrutturazione, mentre per lo studentato di via Businco attendiamo che la Regione copra i costi per la gestione».

Costi alle stelle

Stefano Tolu è il presidente dell’Associazione proprietari case & immobili. «Gli studenti fuori sede, che abitualmente trovavano alloggio nelle abitazioni private dei piccoli proprietari, oggi stanno risentendo di due fenomeni: per primo il rincaro dei prezzi (circa il 5%) e per secondo la sempre minore disponibilità di posti dovuta al fatto che i proprietari di case stanno preferendo sempre più affittare a “scopo turistico” anziché a scopo studentesco o abitativo ordinario (giovani coppie e

famiglie)». Secondo un’indagine dell’Apci gli studenti fuori sede sono 13.717, il 56,9% del totale degli iscritti universitari e il 9,2% dei residenti. La stessa ricerca mette in evidenza i costi medi delle camere in affitto (al netto degli oneri accessori quali luce, acqua): a Is Mirrionis il costo oscilla tra 150 euro (singola) e 250 euro (doppia); San Benedetto 200 – 300 euro; Monte Urpinu 220 – 350 euro; Stampace 200 – 300 euro; La Vega 250 – 400 euro. «Gli studenti potranno rivolgersi a noi per avere informazioni sui contratti e come si calcolano i canoni d’affitto».

