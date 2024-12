Studenti e artisti uniti nel film contro la violenza sulle donne 

Un viaggio attraverso il dolore, la speranza e la rinascita. È questo il cuore del cortometraggio “Tre donne raccontano le loro storie di violenza domestica”, scritto e diretto da Tonina Fois, con la collaborazione del giornalista Fausto Orrù e dell’editore Simone Usai. Presentato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il docufilm affronta una delle piaghe più dolorose e attuali del nostro tempo, offrendo una narrazione che unisce intensità emotiva e riflessione collettiva.A rendere il progetto ancora più significativo è la collaborazione con l’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea, dove gli studenti della classe V sperimentale del progetto Scuola DinAmica hanno partecipato attivamente. Coordinati dalle docenti Rita Piras, Sandra Piras e Francesca Muntoni, alunni come Luca Cinus e Nikolas Curreli hanno contribuito al cortometraggio con entusiasmo e impegno, dimostrando come il dialogo tra il mondo educativo e quello artistico possa diventare un modello per sensibilizzare le nuove generazioni.

L’anteprima, ospitata al Civis di San Gavino Monreale, ha raccolto grande partecipazione. ( g. pit. )

