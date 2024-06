Studenti e archeologi al lavoro nel centro cittadino 

Ha preso il via anche quest’anno la Summer School, campagna di scavi estiva da parte di giovani studenti e archeologi. «Grazie alla collaborazione con l'Università di Sassari, siamo già al lavoro con un gruppo di studenti dei nostri corsi di laurea e della scuola di specializzazione in beni archeologici, assieme a due archeologhe dell'università di Cadice - ha detto Michele Guirguis, professore di archeologia nell’ateneo di Sassari - una collaborazione resa possibile grazie al supporto di Comune e Parco Storico-Archeologico. Le indagini di scavo, si stanno concentrando in un settore dell'antico abitato, dove stiamo portando in luce gli strati di vita della città sviluppatasi tra l'ottavo e il terzo secolo avanti Cristo. Le ricerche proseguiranno per tutto il mese di giugno». Nel Sulcis, l’iniziativa è diventata nel corso degli anni un appuntamento consolidato del panorama archeologico. «È un appuntamento irrinunciabile nella programmazione del Parco storico archeologico - dice Sara Muscuso, direttrice del Parco - offriamo conferenze di importanti studiosi che si occupano di differenti regioni del Mediterraneo, quest'anno con degli interessanti approfondimenti anche sulla civiltà nuragica».

