Studenti donatori di sangue 

I pazienti ogliastrini e non solo troveranno sotto l’albero venti sacche di sangue in più, donate dai ragazzi dei licei e dell’istituto geometri di Lanusei.

Il gesto di altruismo è stato possibile grazie alla giornata di raccolta organizzata dal centro trasfusionale della Asl Ogliastra e dalla sezione Avis di Lanusei, che ha registrato con compiacimento un’ampia partecipazione. «Sono rimasta molto colpita dal grande entusiasmo dimostrato dagli studenti – osserva Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale della Asl - che sono venuti con la consapevolezza di fare qualcosa di importante. Erano tutti molto motivati, con uno spirito positivo. Erano pienamente coscienti di fare qualcosa di concreto per aiutare altre persone e la maggior parte di loro ci ha chiesto quando avrebbe potuto donare di nuovo». I motivi di soddisfazione degli studenti del Leonardo da Vinci non si fermano qui. «I ragazzi - soggiunge Cabiddu - sono rimasti positivamente colpiti anche dal fatto che per la donazione venga preventivamente effettuato uno screening sulle loro condizioni: ho spiegato che per noi è estremamente importante la salute dei nostri donatori».

