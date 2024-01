Studenti disabili,  un milione di euro a Comune e Provincia 

In Provincia arriveranno 668mila euro, in Comune invece 442mila. Sono i fondi che la Regione ha destinato alle due amministrazioni locali per l’anno scolastico 2023/’04 e che riguardano “il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità”. Fondi che arrivano dopo che la Giunta di Massimiliano Sanna e il commissario straordinario, Massimo Torrente, hanno presentato agli uffici cagliaritani le richieste finanziarie per offrire agli studenti disabili «il servizio di assistenza specialistica ma anche quello non educativo di tipo socio-sanitario, la fornitura dei sussidi/ausili didattici e il trasporto scolastico».

La Provincia in particolare spenderà 668mila euro per assicurare questi servizi ai ragazzi disabili iscritti negli istituti superiori, mentre il fondo riservato al Comune è indirizzato a chi frequenta le scuole primarie e secondarie di primo grado. In realtà poi l’Ente di via Carboni ha avuto ulteriori 29mila euro che portano quindi il fondo complessivo a poco più di 695mila ero. «Alla data odierna è stato impegnato il periodo da settembre a dicembre 2023 con un esborso di 362mila euro e si può stimare in 600mila euro l’importo necessario per rimborsare quanto dovuto per il periodo da gennaio a giugno 2024», si legge nella determina del dirigente Graziano Plana.( m. g. )

