Studenti disabili, assistenza garantita 

Le famiglie degli alunni vulnerabili hanno pregato per tutta l’estate affinché non venisse tagliata l’assistenza scolastica. La Provincia di Nuoro, dribblando la burocrazia che nel recente passato aveva provocato lunghi ritardi, ha rotto gli indugi e aggiudicato l’appalto alla cooperativa sociale Aldia che gestirà il servizio nel prossimo triennio. Un affare da 755 mila euro complessivi, ma soprattutto una garanzia per mamme e papà degli alunni disabili iscritti alle scuole superiori del territorio. L’assistenza, affidata a personale qualificato in capo alla coop con sede a Pavia, è stata assicurata sin dal primo giorno di scuola ed è un’attività parallela alle ore curriculari svolte dagli insegnanti di sostegno.

Addio disagi

In più di una circostanza, nel recente passato, i fondi per l’assistenza specialistica degli studenti con disabilità non venivano erogati prima di novembre. «Significava togliere certezze alla famiglia ma soprattutto ai ragazzi che vivevano la scuola a metà», dice Giovannina Busia, mamma di un ragazzo speciale che ha frequentato lo Ianas di Tortolì. «Avere tutte le ore coperte da personale qualificato è basilare. Togliere continuità ai ragazzi con disabilità - spiega Busia, professione segretaria comunale - crea un disagio importante nei ragazzi. Quando mancano le ore extra a quelle garantite dall’insegnante di sostegno, in servizio per 18 ore settimanali, i genitori devono raggiungere la scuola, assentandosi dal lavoro, per rientrare a casa insieme al ragazzo. Ma avendo la garanzia di un servizio puntuale si abbattono tutte le barriere».

Procedura snellita

A fine agosto gli uffici amministrativi della Provincia hanno dato un’accelerata alla procedura, sebbene mancasse qualche certificazione. «La mancata esecuzione del servizio entro il 12 settembre avrebbe creato un grave danno al diritto allo studio degli studenti con disabilità che frequentano gli istituti superiori, causandone un’inaccettabile disparità di trattamento rispetto al restante corpo studentesco». Sulla novità, attesa da centinaia di famiglie, è intervenuto anche Tonino Mereu, subcommissario della Zona omogenea dell’Ogliastra: «Abbiamo assicurato l’assistenza specialistica ai ragazzi con disabilità, in modo tale da permettere agli stessi la frequentazione degli istituti superiori del territorio per i prossimi tre anni».

