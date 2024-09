Studenti disabili, arrivano i contributi per il trasporto a scuola 

È ora possibile presentare la richiesta per l'assegnazione del contributo per il trasporto scolastico rivolto agli studenti con disabilità. Il sostegno è indirizzato a bambine e bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado nell'anno solare 2024 ed è stata istituita in base alla legge numero 234 del 30 dicembre 2021 e al decreto ministeriale del 10 gennaio 2024.

I requisiti per accedere al contributo includono la residenza nel Comune di Quartucciu, la frequenza scolastica nell'anno 2024, e un Isee inferiore a 25 mila euro. Gli studenti che hanno necessità di utilizzare il servizio non devono aver usufruito del servizio di scuolabus comunale.Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024. Per maggiori dettagli è possibile consultare l'avviso ufficiale pubblicato sul sito del Comune, da cui è possibile scaricare anche la modulistica per presentare la domanda.

Mentre il parametro per quantificare la distribuzione del contributo sarà la sede della scuola da distinguersi in comunale o extra-comunale. Ogni beneficiario potrà ricevere una somma non superiore a 400 euro se frequenta un istituto scolastico al di fuori del comune, 200 euro, invece, se è iscritto in una scuola presente in città.

