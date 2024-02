Studenti diabetici, la proposta dell’Aniad 

Rinnovare al più presto il protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale e l’assessorato alla Sanità per l’inclusione degli studenti con diabete di tipo 1. È l’obiettivo della garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Carla Puligheddu, che a Cagliari ha incontrato una rappresentanza di associazioni per fare il punto sul progetto “Diabete e scuola”. Tra i partecipanti anche gli oristanesi Marcello Grussu, presidente nazionale e Benedetto Mameli, presidente della sezione sarda Aniad.

Dal 2018, in Sardegna, la gestione del diabete a scuola fa acqua da tutte le parti. Il protocollo, attivato nel 2015 in forma sperimentale per un triennio non è stato rinnovato. Durante l’incontro, Mameli ha illustrato un documento, redatto e aggiornato da insegnanti, associazioni di genitori con figli affetti da tale patologia, diabetici, medici diabetologi pediatri, in collaborazione con la Asl 5 e Cittadinanzattiva. Una sorta di prontuario in cui sono indicati tutti i passaggi per la gestione dell’ordinario e delle emergenze. «Sono convinta - ha detto la garante Puligheddu- che i minori con diabete tipo 1 non si debbano sentire diversi rispetto ai propri coetanei e che l'inclusione scolastica vada di pari passo con il diritto alla cura, alla salute, all'istruzione e ad un sano sviluppo psicofisico». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA