Studenti di musica fanno incetta di premi a Firenze 

Sei mesi di frequenza al corso sono stati sufficienti per spalancare le porte a un evento di caratura nazionale. Gli alunni, iscritti al percorso a indirizzo musicale della prima media dell’Istituto comprensivo numero 2 “Monte Attu” di Tortolì, hanno partecipato al concorso nazionale Zuccotti a Firenze. I ragazzi suonano pianoforte, violino, chitarra e flauto traverso. A prepararli sono stati i docenti Alessandro Perra (pianoforte), Nicoletta Giuffrida (violino), Mirella Piras (chitarra) e Andrea Sortino (flauto). I piccoli musicisti si sono confrontati con gli altri alunni partecipanti, suddivisi in diverse categorie: solisti ed ensamble (pianoforte a 4 mani, chitarra e flauto). Il percorso a indirizzo musicale è stato inaugurato lo scorso ottobre, e nonostante i ragazzi abbiano avuto solo sei mesi di tempo, si sono preparati con costanza e determinazione raggiungendo soddisfacenti risultati e competenze ottimali. Grazie al loro impegno hanno potuto competere contro alunni di altre scuole a indirizzo musicale, anche provenienti da classi di seconda e terza media, ottenendo notevoli risultati. Terzi, secondi e primi premi. «Considerando il fatto che i giovani studenti non avessero mai suonato uno strumento prima e, soprattutto, non si fossero mai esibiti in pubblico e in palchi così importanti, i risultati sono ammirevoli», è stato il commento dei docenti. (ro. se.)

