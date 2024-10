Studenti di dieci scuole alla scoperta di Berlinguer 

Un dettaglio del volto di Enrico Berlinguer è incorniciato da un elemento quadrato, simbolo di un canale che collega il passato con il presente. Il suo sguardo intenso, proiettato verso il futuro, rappresenta l’impegno del progetto nel trasmettere il suo pensiero di alle nuove generazioni. La scelta di colori smorzati conferisce al logo un aspetto contemporaneo, mantenendo al contempo l'identità del grande politico.

Dal punto di vista stilistico, il richiamo alla pop art, invece, crea un linguaggio visivo dinamico e moderno, capace di catturare l’attenzione e allinearsi perfettamente all’obiettivo di coinvolgimento multimediale e trans mediale del progetto. Questo è il logo scelto ieri dagli studenti di dieci scuole italiane che si sono ritrovati nell’aula consiliare del Municipio nel primo dei tre giorni dedicati al progetto “Berlinguer: alla scoperta dell’uomo e del pensiero”. Un’iniziativa dedicata a celebrare la figura del segretario del Pci in occasione del centenario della sua nascita, promossa dalla Fondazione a lui intitolata.

Dialogo tra giovani e politica

Un’opportunità per i ragazzi di riflettere su temi come giustizia sociale, pace, democrazia, questione morale e sostenibilità ambientale. «Questo progetto vuole raccontare l’uomo e il politico attraverso gli occhi dei più giovani. L’idea è descriverlo in un modo nuovo, attraverso video, interviste e strumenti digitali con gli studenti che hanno 17-18 anni delle scuole superiori. Raccoglieranno il materiale e lo reinterpreteranno per dare una narrazione innovativa del politico», ha spiegato Chiara Di Guardo, responsabile del progetto.

«Il dialogo e il confronto tra le giovani generazioni e le istituzioni e la politica è ormai molto difficile», ha aggiunto Tore Cherchi, presidente della Fondazione, «si è creata una vera e propria frattura. La Fondazione Berlinguer parte da questa constatazione e cerca di impostare la sua attività, per quello che può fare, rivolgendosi ai giovani, perché siano loro a promuovere con i propri strumenti e la propria sensibilità iniziative e laboratori di studio insieme con personalità che hanno conosciuto Enrico Berlinguer». Oggi e domani con i ragazzi ci saranno Maria Berlinguer, figlia di Enrico, Livia Turco, già ministra della Salute, Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd e Maria Del Zompo, accademica e già rettrice dell'Università di Cagliari.