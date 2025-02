Studenti dell’Euclide in missione ad Asiago 

Uno stage-orientamento all’osservatorio astronomico di Asiago. La “missione” di studio ha visto impegnati gli studenti della terza “E” del liceo Euclide all’interno del progetto “Il cielo come laboratorio” dell'Università di Padova. Un’esperienza formativa e di studio arrivata al quinto anno consecutivo e che si rinnova anche in questo anno scolastico. Tra le tappe principali anche il trekking di dodici chilometri, con 350 metri di dislivello, per raggiungere la stazione osservativa di cima Ekar, sede del telescopio Copernico.

