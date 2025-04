Studenti delle medie alla Torre dei desideri 

Proseguono le iniziative legate al progetto Torre dei desideri promosso dal Comune di Tortolì con il Ceas. Gli studenti delle classi 1 B e C delle scuole medie dell'istituto comprensivo 1 hanno visitato la torre di San Gemiliano e l'area verde circostante osservando e vivendo il paesaggio sotto diverse prospettive guidati dagli esperti dell'associazione "Abellabellu" (piano piano), in un percorso di educazione esperienziale in mezzo alla natura. «Un bellissimo momento di didattica esperienziale» ha detto la docente Laura Lavra, che ha partecipato con i suoi studenti.

