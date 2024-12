Studenti dell’Alberti in piazza per chiedere «strade più sicure»  

«Quanto vale la sicurezza di uno studente? A quanto pare, per il comune di Cagliari, meno di un dosso o di un semaforo. Ora diciamo basta». Gli studenti del liceo Alberti venerdì mattina manifesteranno in viale Colombo, realizzando un cordone umano simbolico sulla strisce pedonali, teatro del tragico incidente di nemmeno tre settimana fa in cui ha perso la vita la loro compagna Beatrice Loi, 17 anni. Un’assemblea straordinaria per denunciare il silenzio dopo quanto accaduto: «Attraversare la strada per entrare in classe non può essere una roulette russa. Non vogliamo comparire nei prossimi titoli di cronaca nera», è quanto riportato nel comunicato predisposto dai rappresentati d’istituto.

I ragazzi, dopo l’appello, si ritroveranno alle 9 in viale Colombo, lato scuola. Attraverseranno la strada, sulle strisce pedonali, per raggiungere piazza dei Centomila. «Portate», è l’appello agli studenti, «fischietti, cartelloni, striscioni, pannelli e qualsiasi strumento rumoroso per far sentire la nostra voce. La partecipazione di tutti è fondamentale per il successo dell’iniziativa». Sotto accusa chi non ha fatto niente in tutti questi anni nonostante segnalazioni e denunce: «Da tempo», ribadiscono i rappresentanti degli studenti del liceo Alberti, «chiediamo misure di sicurezza su viale Colombo. E da anni riceviamo totale silenzio. La nostra pazienza è finita. Chiediamo interventi immediati, non solo per la nostra scuola, ma per tutte le scuole di Cagliari. Proteggere gli studenti non deve più essere un optional». (m. v.)

