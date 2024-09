Studenti del Da Vinci all’incontro con Mattarella 

Tra i 1300 studenti delle otto scuole sarde che hanno partecipato all'evento di apertura dell'anno scolastico, a Cagliari, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella c’era una delegazione di alunni del Da Vinci di Lanusei. Quaranta ragazzi e ragazze provenienti dagli otto indirizzi della scuola, hanno presenziato alla ventiquattresima edizione di “Tutti a scuola” quest'anno ospitata al Convitto Nazionale. Ad accompagnare Mattarella alla cerimonia, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Tra i temi al centro della manifestazione, l’intelligenza artificiale e l’innovazione digitale nella didattica. Sono state approfondite anche tematiche di attualità e le novità in atto nel mondo della scuola. «È stata una piacevole sorpresa quando abbiamo ricevuto l'invito del direttore Feliziani e un grande onore partecipare - dice il dirigente scolastico Giovanni Marcello - una bellissima esperienza per i nostri ragazzi, consapevoli dell'importanza dell'evento a cui hanno preso parte. Orgogliosi di rappresentare non solo il nostro istituto ma tutta l'Ogliastra». Gli studenti hanno avuto anche l'occasione di conoscere alcuni atleti paraolimpici.

