Studenti del Cpia nella scuola per rifugiati di Oslo 

«A 67 anni tornare sui banchi significa rimettersi in gioco, ma partecipare allo scambio interculturale e volare fino a Oslo nella scuola frequentata da rifugiati e richiedenti asilo è stata un’esperienza unica». Rosaria Pisu è una delle studentesse del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) di Serramanna che hanno partecipato al progetto di scambio con la scuola per adulti Rosenhof di Oslo frequentata, appunto, da richiedenti asilo e rifugiati politici.

«Una delegazione di studenti provenienti da Marocco, Tunisia, Libia, Siberia e Sardegna ha avuto la possibilità di partecipare a uno scambio interculturale incentrato sulla promozione dei valori europei e sulla cittadinanza attiva – commenta Daniela D’Oca, docente e referente del progetto Erasmus+ –. Questo ha permesso agli studenti provenienti da sedi di Cpia molto distanti tra loro di conoscere sé stessi, andando oltre le barriere linguistiche e culturali».

Il Cpia2 ha poi restituito l’ospitalità, ricevendo un gruppo di studentesse e studenti della scuola norvegese.

«Se l’esperienza del viaggio a Oslo è stata importante dal punto di vista formativo e umano, l’accoglienza si è dimostrata ancora più significativa coinvolgendo a vari livelli la comunità scolastica e le loro famiglie. Ognuno ha contribuito, offrendo le proprie competenze e risorse», conclude la docente.

Anche Tatiana, Fatima, Emad, Khadija, Marianna, Amine raccontano con entusiasmo la loro esperienza. «I compagni di viaggio sono stati tutti gentili, è stata un'esperienza da consigliare a tutti», dice Tatiana, «La cosa che mi è piaciuta di più è che siamo diversi per età, nazionalità e religione, ma siamo riusciti ad andare molto d'accordo», aggiunge Emad; «Ho conosciuto persone meravigliose, culture diverse e lingue diverse, ma tutti legati da una forte energia», sottolinea Khadija; «Abbiamo viaggiato e mangiato insieme come una grande famiglia e condiviso conoscenze, comunicazione, ascolto, libertà di espressione e rispetto delle opinioni degli altri. È una sensazione meravigliosa portare gioia nel cuore degli altri», conclude Amine.

