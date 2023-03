Studenti da tutto il mondo in Municipio 

Un gruppo di studenti di Intercultura, formato da dieci ragazze e ragazzi provenienti da diverse parti del mondo e attualmente ospiti di alcune famiglie sarde, è stato ricevuto ieri in Municipio dal sindaco Paolo Truzzu.

Guidato dal presidente di Intercultura Claudio Brughitta, affiancato dal suo vice Gianfranco Schirru, e dalla responsabile dell'ospitalità, Loredana Scipione, i ragazzi hanno visitato Palazzo Bacaredda.

Gli ospiti, provenienti da Finlandia, Turchia, Giappone, Slovacchia, Hong Kong, Cile, Costa Rica, Usa e Honduras, hanno seguito con grande attenzione le indicazioni della guida e hanno scoperto tutte le peculiarità del Palazzo civico cagliaritano.

Grazie all'attività di Intercultura, organizzazione di volontariato che promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali, le ragazze e i ragazzi stanno vivendo un'esperienza che ricorderanno per tutta la vita. Per tre di loro si tratta di un percorso più lungo che, iniziato nel luglio scorso, si concluderà tra luglio e novembre di quest'anno. mentre per gli altri sette sarà una toccata e fuga di una settimana, provenienti da altre regioni d'Italia.

All'incontro hanno preso parte anche la presidente della commissione Pari Opportunità, Stefania Loi e la volontaria Loredana Savona.