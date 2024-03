Studenti cuochi alla mensa dei poveri 

L’emozione di un’esperienza unica è negli occhi di Luca, Veronica, Ilaria, Federica, Alessandro, Manuel e degli altri loro compagni.Sono commossi quando, dopo avere preparato le polpette, servono i piatti a chi nella vita non è stato fortunato come loro.A chi, magari, non ha più né una casa e né un lavoro. «Sentire le loro storie e capire cos’è la disperazione mette i brividi, un’esperienza che non dimenticheremo mai», dicono.

Studenti volontari

Gli studenti dell’istituto tecnico Levi sono arrivati alla mensa del viandante di via Montenegro gestita dai vincenziani al termine di un progetto cominciato sui banchi di scuola, per conoscere la realtà del volontariato e le storie di chi ogni giorno arriva alla mensa per gustare un pasto caldo in compagnia. Partendo dal presupposto che educare alla solidarietà è uno dei compiti che la scuola può e deve assolvere, soprattutto al giorno d’oggi in cui si è tutti sempre più concentrati su sè stessi. La solidarietà invece permette di confrontarsi con gli altri, di superare stereotipi e pregiudizi, di sperimentare e diffondere la cultura del “dare”.L’idea di questa collaborazione tra l’Istituto e la Mensa del Viandante è nata proprio con l’intento di contribuire allo sviluppo del senso di cittadinanza attiva dei ragazzi.

Il progetto

«Quest’idea di fare da ponte tra scuola e volontariato l’ho sempre avuta nel cuore», spiega il professore di religione Sergio Tuveri, «e avviare questo progetto con la mensa del viandante ha voluto dire anche entrare in contatto con tutto ciò che gravita intorno, come il banco alimentare, i vincenziani, le parrocchie. Il nostro intento era proprio far capire ai ragazzi che c’è tutta una rete di persone che dedicano il loro tempo agli svantaggiati». Tutto è cominciato con un incontro preparatorio in classe con la presidente della mensa Monica Serra e altri volontari, «poi siamo andati in mensa, sono state ascoltate le esperienze dei volontari e poi si è andati in cucina». La mensa ha aperto straordinariamente un giorno in più proprio per accogliere gli studenti che si sono cimentati nella preparazione delle polpette che hanno servito con l’insalata. «Ognuno ha avuto l’assegnazione del tavolo» dice ancora Tuveri, «e i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi e di fare due chiacchiere con gli ospiti della mensa. Sono stati felicissimi e hanno detto che si porteranno dentro quest’esperienza per la vita».

La mensa

«È stata un’occasione importante per far confrontare i ragazzi con questa realtà» dice la presidente della mensa Monica Serra, «hanno avuto modo di parlare con i commensali che sono i nostri soliti ospiti, persone che vivono da sole, divorziati che si sono ritrovati senza lavoro. Esperienze di vita diverse che li hanno molto toccati».E anche ieri alla mensa è stato un giorno speciale. Al tavolo con i bisognosi, dopo la messa, si sono uniti l’arcivescovo Giuseppe Baturi con gli altri sacerdoti delle chiese cittadine.

