Studenti, contributi per il viaggio 

Sono aperte le domande per la concessione di contributi per il trasporto scolastico degli studenti che frequentano l’Istituto comprensivo statale di Monastir. Tutte le famiglie residenti al di fuori dell’agglomerato urbano, ad almeno un chilometro di distanza dal centro, potranno ottenere un aiuto economico fino a 600 euro per nucleo. Il contributo sarà erogato sulla base della fascia Isee di appartenenza: le famiglie con Isee inferiore ai 2 mila euro otterranno un rimborso pari al 100%, mentre a chi presenterà un Isee superiore a 15 mila euro sarà concesso un contributo del 25%. Le richieste dovranno essere presentate entro il 16 novembre tramite la procedura delle istanze online che si trova nel sito internet www.comune.monastir.ca.it a cui si accede con Spid o carta d’identità elettronica.

