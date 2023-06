Studenti con bombole, maschere e pinne 

Formare giovani esperti subacquei per garantire livelli professionali sempre più performanti nel mercato del turismo.

L’istituto Martini di Cagliari ci crede ed è per questo che da ormai 4 anni ha attivato un corso specialistico in orari extrascolastici dedicato alla subacquea. Ogni anno una ventina di studenti dell’indirizzo Turistico e Turistico sportivo, sono impegnati in un corso tenuto da istruttori professionisti del territorio per offrire una carta in più agli studenti. «Questa iniziativa – spiega il docente referente, professor Dario Moi – è inquadrata nei Progetti operativi nazionali e prevede ore di teoria e di pratica». Il corso 2023 ormai alle battute finali, è tenuto dalla scuola Padi di Air Sub con sede a Cagliari per quanto riguarda lo studio della teoria, mentre le uscite in mare si effettuano al Centro Diving Air Sub di Villasimius.

«Abbiamo fatto un corso per l’uso delle bombole ma gli istruttori hanno ampliato il lavoro anche nel campo dell’apnea». Fondali da incanto come quelli dell’Area marina protetta di Villasimius. «Si tratta di una grande opportunità data agli studenti che dimostrano sempre un grande interesse e partecipazione. Le finalità del corso sono molto importanti, gli studenti infatti sviluppano tutte quelle competenze basilari legate alla conoscenza del proprio territorio. Ma non solo, acquisiscono un’impostazione del fare oltre al sapere». Per una scuola che guarda al futuro. ( r. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA