Studenti chef ai fornelli per promuovere i prodotti locali 

Giovani chef da tutta la Sardegna ai fornelli all’istituto alberghiero “Don Deodato Meloni” per la prima edizione del concorso di Campagna Amica Gourmet.Quaranta studenti hanno partecipato al concorso regionale indetto da Campagna Amica con la collaborazione di Coldiretti, consorzio Igp agnello di Sardegna, l’Agrimercato, il Consorzio della vernaccia e associazioni. I giovani cuochi provenivano da Siniscola, Alghero, Azarchena, Budoni, Desulo, Bosa, Oristano e Tortolì.

I vincitori

A sorprendere la giuria, presieduta dallo chef Elia Saba , sono stati gli studenti di Tortolì. «Abbiamo proposto una doppia costolina di agnello in crosta di pan grattato, aromatizzato con varie spezie e cotto in forno» spiega lo studente Alessandro Cogodda. «I nostri ragazzi hanno provato varie volte il piatto e qui a Oristano sono riusciti a vincere » . Medaglie d’argento e bronzo per Alghero e Arzachena.

Mangiare sano

Promuovere il mangiare sano, con prodotti a chilometro zero, valorizzare il lavoro dei produttori locali e portarlo nei piatti gourmet: sono tra gli obiettivi di Campagna Amica. «Abbiamo visto ragazzi entusiasti- commenta Serafino Mura, direttore di Campagna Amica - e un’organizzazione efficiente». I piatti erano tutti a base di agnello : «Vogliamo continuare a poter mangiare i nostri agnelli», spiega Battista Cualbu, presidente del Consorzio e di Coldiretti regionale.