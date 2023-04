Studenti campioni di scacchi 

Non c’è prova o campionato nel quale i giovani scacchisti dell’istituto Meloni (Domusnovas, Villamassargia e Musei) non ottengano vittorie o piazzamenti sul podio. Non hanno fatto eccezione i campionati regionali studenteschi a squadre di Arborea: delle 3 squadre iscritte, ben 2 ottengono un terzo posto che le qualifica alle fasi nazionali di maggio. Sul podio la squadra maschile mista della primaria (Luis Davi Ansaldi, Giovanni Leoni, Cristian Daniel Pecchianu, Lorenzo Pinna, Michele Daniel Pitzeri, Giovanni Tocco) e quella femminile mista della primaria (Veronica Collu, Giulia Di Piazza, Elisa Oddo, Alessia Pili, Sofia Scioni, Elisa Tocco. Ha ben figurato pur senza raggiungere il podio la squadra mista delle medie (Davide di Piazza, Lorenzo Pilittu, Francesco Scioni, Elena Maria Soletta). Con loro le docenti Valentina Mocci, Carla Cancedda, Antonella Sanna e dal maestro di scacchi Isacco Ibba. «A tutti va il ringraziamento per aver portato alto il nome della scuola», dice la dirigente Marta Putzulu. (s. f.)

