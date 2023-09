Studenti: boom di richieste, pochi posti 

Gli studenti e le studentesse dell’Università di Cagliari scelgono più dell’anno scorso i servizi dell’Ersu. Lo dicono i dati che confermano un aumento delle domande sia per le borse di studio che per i posti alloggio. A spingere i giovani verso i servizi dell’Ente non solo la campagna pubblicitaria che ha spopolato durante l’estate, ma soprattutto la difficoltà nel trovare una stanza in una casa in condivisione in città a prezzi sostenibili per le famiglie.

Non è dunque un caso che siano arrivate 1.291 richieste di posti letto contro le 1.077 (+19,87 per cento) dello scorso anno accademico e, 9.016 istanze di borse a fronte delle 8.607 (+4,75 per cento) giunte sempre nel 2022- 23.

Tante domande che, però, con diverse case dello studente in ristrutturazione, nonostante la nuova apertura del campus “Emilio Lussu”, l’Ersu di Cagliari, almeno fino alla fine del 2023, non potrà soddisfare perché i posti a disposizione per ora sono circa 400.

«Fase di rinovamento»

«È vero, quest’anno è vero i posti saranno limitati perché ci troviamo in piena fase di rinnovamento di case dello studente e mense», precisa Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ente, «ma già nei primi mesi del 2024 riapriremo via Biasi, e poi a seguire tutte le altre. Non quella in via Trentino, che, è certo, resterà chiusa per tutto l’anno accademico. L’obiettivo è restituirla l’anno prossimo ammodernata e in piena efficienza. In questa prima fase metteremo a disposizione circa quattrocento posti letto e poi all’inizio del nuovo anno arriveremo a circa seicento».

Un anno di attesa

Si dovrà dunque attendere settembre 2024 per soddisfare tutte le richieste. «Il prossimo autunno finalmente daremo possibilità a tutti i richiedenti di trovare alloggio nelle nostre case dello studente. Questo è un percorso che ci porterà non solo ad incrementare i posti, ma anche a migliorare sensibilmente la loro qualità, che poi è anche quello che più di altro ci chiedono gli studenti e le studentesse», aggiunge Sundas.

Campagna su Videolina

Eppure per l’Ente di via Sassari le domande arrivate denotano, per due motivi, un successo. Da un lato confermano l’efficacia della campagna pubblicitaria su Videolina e suoi social messa in piedi con l’Università di Sassari e dall’altro sembrano mostrare una maggiore fiducia verso i servizi erogati dall’Ersu, soprattutto da quando le stanze a Cagliari sono diventate non solo introvabili, ma spesso anche inaccessibili economicamente.

«Stiamo registrando una presa di coscienza da parte dei “fuori sede” che stanno orientando la loro preferenza di alloggio verso l’offerta pubblica rispetto a quella privata degli affitti di appartamenti o stanze in città», evidenzia ancora il direttore, «poi senza dubbio una capillare e mirata campagna pubblicitaria come quella che abbiamo attuato, ha permesso di avvicinarli ai nostri servizi e raggiungere le famiglie di appartenenza che ne sostengono i costi».

