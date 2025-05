Studenti- attori nelle domus di Ispiluncas  

Rinviata per il maltempo, si terrà giovedì l'attesa manifestazione “S’incantu de sos pitzoccos”, esito scenico del laboratorio teatrale curato da Sabrina Barlini e Gloria Uccheddu, in programma nelle domus de janas di Ispiluncas, sito candidato al riconoscimento dell’Unesco. Alle 17.30, con replica alle 19, protagonisti saranno i ragazzi delle Medie di Ghilarza e Sedilo coordinati e preparati dalla professoressa Valeria Manca. «Un appuntamento che sottolinea l’importanza della scuola nel formare cittadini consapevoli del proprio patrimonio culturale - afferma la docente – in quanto attraverso il teatro, i giovani diventano custodi attivi della memoria collettiva». La musica dal vivo, a cura di Orietta Puggioni e Dalila Deiana, arricchirà lo spettacolo, ideato dal gruppo archeologico Karalitano presieduto da Maria Spanedda. Collaborano anche il CeSim di Giuseppa Tanda, l’Amministrazione comunale, il gruppo archeologico Iloi e Angela Putzulu. ( s. c. )

