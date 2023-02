Studenti appiedati, a Desulo protestano genitori e sindaco  

Per i ragazzi di Desulo che studiano a Sorgono e Tonara ieri è stata un’altra giornata senza autobus. Per tanti anche l’ennesima assenza. Infuria la rabbia nei genitori: «Con la bella giornata di sole nessun motivo poteva impedire agli autobus di passare. È l’ennesima interruzione di pubblico servizio senza alcun preavviso».

I più fortunati dei pendolari sono stati accompagnati dai genitori. «Ieri sono saltate le corse delle 7.30 e delle 8.30. Quest’ultima avrebbe permesso, come accade spesso, ai ragazzi di entrare alla seconda ora - proseguono i genitori - Paghiamo l’abbonamento per un servizio che va a singhiozzo. Vale anche per il resto dell’utenza, come chi prenota una visita a Sorgono ed è costretto a saltarla perché non passa l’autobus. È inaccettabile». L’Arst spiega che «si è trattato di un guasto e, poiché l’autista è riuscito a partire senza concludere la corsa, non abbiamo potuto inviare l’assistenza e non si è riusciti ad avvisare in tempo l’autobus delle 8.30. Col freddo del periodo può capitare che i mezzi si blocchino. Ci scusiamo, ma assicuriamo si sia trattato di un caso straordinario».

Ieri molti autobus erano concentrati a Nuoro per inaugurare i nuovi mezzi, da oggi operativi. «Comprendiamo il disagio dell’azienda - dice il sindaco Gian Cristian Melis - ma vorremmo essere avvisati in questi casi e coinvolti nell’organizzazione dei trasporti. Basterebbe una mail al sindaco, al Comune e alla scuola: non va bene compromettere il diritto allo studio dei nostri studenti».

