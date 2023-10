Studenti, andare a scuola è un’odissea 

Poche fermate, soprattutto nel centro e un tragitto lunghissimo. A Capoterra, gli studenti affrontano una sfida quotidiana: raggiungere la scuola a Cagliari in tempo. Sotto accusa il servizio di trasporto e il percorso dei pullman delle Autolinee Baire, che sembrano ignorare una zona centrale del paese. Questa situazione sta mettendo alla prova la pazienza e la puntualità degli studenti

Il casus belli

A esprimere il disagio di tante famiglie sono due madri di alcuni studenti, in difficoltà dall'inizio dell'anno scolastico. Sabina Dessì, 52 anni, fa sentire la sua voce: «La zona Liori è completamente priva di fermate dei pullman Baire; le uniche presenti nel centro sono Piazza Concia e quella di fronte al Cimitero. Dopo queste fermate, il percorso prosegue verso Poggio dei Pini e le zone residenziali circostanti, allungando considerevolmente il tragitto e facendo arrivare i nostri figli a scuola con un ritardo di 5 o 10 minuti ogni mattina, quando l'appello è già stato fatto. Sarebbe preferibile una linea diretta che collegasse il centro del paese a Cagliari».

La protesta

Posizione condivisa da Marcella Puddu, 48 anni: «Mia figlia, da quando è iniziato l'anno scolastico, è “abbonata” ai ritardi. Colpa del percorso estremamente lungo. Col passare del tempo, questi ritardi sul registro scolastico avranno un impatto negativo sulla valutazione».

La rivolta

Sabina Dessì evidenzia un possibile rimedio alternativo: «Da anni chiediamo che il servizio del Ctm arrivi anche nella nostra cittadina, considerando che Capoterra fa parte della città metropolitana. In realtà, è già stato approvato un progetto in tal senso da parte della società dei trasporti, ma la Regione non ha stanziato i fondi necessari. Siamo pronti a manifestare il nostro dissenso qualora la situazione non dovesse cambiare, meritiamo un servizio degno di un paese civile».

La società Baire

L'amministratore delegato della società dei trasporto privata, Matteo Baire, 48 anni, è pronto ad aiutare le famiglie di Capoterra: «Capisco le lamentele dei genitori e tengo molto alla mia cittadina. Purtroppo, però, alcune decisioni non dipendono da noi. La Regione Sardegna ci impone fermate e orari da rispettare, non è la prima volta che abbiamo tentato di cambiare la situazione attraverso richieste scritte, ma purtroppo sono sempre state negate. Sono pronto a dialogare con i genitori e se dovesse essere necessario preparare una raccolta firme, la presenterò personalmente alla Regione per cercare di cambiare questa situazione».

