Ex Convento.
10 marzo 2026 alle 00:30

Studenti ambasciatori di rispetto 

Studenti quartesi premiati come giovani ambasciatori del rispetto e della parità di genere. Si è conclusa ieri - nell'ex Convento dei Cappuccini - la quinta edizione del concorso “Rispetti.amoci”, iniziativa promossa dalle commissioni Pari opportunità e Istruzione per sensibilizzare alunne e alunni sui valori del rispetto reciproco e della parità.

Presenti la presidente delle Pari opportunità Elisa Usalla e quella della Pubblica istruzione Ketty Giua, che hanno curato l’organizzazione insieme all'assessora Cinzia Carta. Ad accogliere i giovani partecipanti il sindaco Graziano Milia, che ha sottolineato l’importanza di «imparare divertendosi» e la necessità di creare «nuovi cittadini consapevoli» e ha rivolto complimenti agli alunni e agli insegnanti per il prezioso lavoro svolto. La classe quinta C della scuola primaria di via Vespucci, la Porcu-Satta, ha conquistato la giuria con un elaborato originale e introspettivo: un’intervista immaginaria al “Rispetto” personificato, seguita dalla stesura collettiva di un giornale e di un editoriale. Menzione speciale anche per il video realizzato dalla classe seconda D della scuola secondaria di via Turati, un lavoro corale che analizza la violenza di genere e promuove relazioni alla pari tra ragazzi e ragazze. (f. l.)

