Studenti alla Settimana europea 

Stimolare il dibattito sui principali temi di attualità e sulla partecipazione attiva alle elezioni europee del 2024, a quell’importante «esercizio di democrazia che sta alla base del futuro dell’Unione». Partendo da questi concetti, ribaditi dal direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti, si è svolta a Nuoro lunedì scorso l’iniziativa itinerante “Settimana europea in Sardegna”. «Dobbiamo mostrare compattezza, essere ogni giorno cittadini europei - ha detto il sindaco, Andrea Soddu -. Uniti possiamo fare grandi cose e cogliere le opportunità in arrivo dall’Unione».

Nell’incontro che si è svolto nelle sale dell’Exmè, davanti a decine di studenti nuoresi, i giornalisti di diverse testate regionali hanno dialogato con Antonio Parenti. In primo piano l’agenda politica della Commissione europea. «La comunicazione è fondamentale, soprattutto in vista delle Europee del prossimo anno - spiega Parenti -. Pandemia, crisi economica, guerra in Ucraina: l’Europa è stata vicina ai cittadini e lo sarà anche in futuro. Le sfide che abbiamo davanti sono tante e complicate, e molto spesso richiedono risposte a livello europeo. Si parla molto di isolamento dei territori marginali: ebbene, non si può prescindere dall’Europa, come testimoniano i fondi del Pnrr».

