Studenti alla scoperta delle istituzioni europee 

Grazie ad un progetto portato avanti dall’associazione Focus Europe, i ragazzi di diverse scuole medie hanno potuto imparare e venire a conoscenza delle istituzioni europee e del loro funzionamento. I ragazzi frequentano la terza media nelle scuolae di Sant’ Andrea Frius, San Nicolò Gerrei, Silius ed Escalaplano.

La collaborazione con le scuole è stata importante e ai ragazzi più meritevoli è stato prospettato un viaggio a Bruxelles. I ragazzi alla fine degli incontri hanno dovuto compilare un questionario di 30 domande relativo alle lezioni effettuate. L’esito verrà valutato insieme al comportamento scolastico per assegnare il viaggio premio alle istituzioni europee. I ragazzi che partiranno saranno 10, due per ogni classe terza. Il programma del viaggio, che avrà inizio il prossimo 16 maggio, avrà durata di 5 giorni e vedrà gli studenti impegnati alla visita del Parlamento Europeo, del Parlamentarium oltreché della Commissione Europea e della Casa della Storia Europea. Durante il viaggio, gli studenti saranno accompagnati da un insegnante per classe, mentre a fare le veci per Focus Europe sarà il suo presidente, Giuseppe Cappai, che li accompagnerà e aprirà loro le porte dell’Europa.

